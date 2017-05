Në këto momente ka filluar takimi mes kryetarit ët LSDM-së Zoran Zaev dhe kryetarit të Lëvizjes Besa, Bilall Kasami, që pritet të jetë takimi i fundit mes tyre para formimit të qeverisë, raporton Gazeta Lajm. Takimi po mbahet në ndërtesën e Parlamentit të Maqedonisë.

Mediumet transmetojnë se pas këtij takimi do të dihet përfundimisht nëse Besa do të jetë pjesë e qeverisë, ose do të mbetet pjesë e shumicës parlamanetare por pa ministra të vetë në ekzekutiv.