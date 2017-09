Kasami: Kërçova rrezikon të humbet nga shqiptarët

Kryetari i Lëvizjes Besa Bilall Kasami tha se komuna e Kërçovës po rrezikohet që në

zgjedhjet lokale të mos fitojë një kandidat shqiptarë.

Për këtë, ai fajësoi BDI-në për nxjerrjen e një kandidati partiak, edhe përkundër kërkesave

të diasporës, që për këtë komunë të nxirret një kandidat konsensual.

“Kërçova është një rast specifik. Shumë më herët diaspora shqiptare nga Kërçova kërkoi një

kandidat kosensual. Ne iu përgjigjem pozitivisht kësaj kërkese që nuk ishte kërkesa

partiake. Fatkeqësisht BDI në mënyrën më arrogante e anashkaloi një kërkesë të tillë, duke

pasur parasysh faktin që fitorja apo humbja e Kërçovës varet nga ardhja e mërgimtarëve

për të votuar. Kështu që BDI me arrogancën e saj, i është futur një rreziku të madh që në

garën për Kërçovën përkundër mundësisë që të ketë përkrahjen e gjithë subjekteve politike

shqiptare dhe diasporës ata iu futën garës me një kandidat partiak.”, tha Kasami.

Por në pyetjen se a do të përkrah Lëvizja Besa Fatmir Deharin e BDI-së, Kasami u përgjigj:

“Ne nuk kemi kandidatin tonë. BDI nuk kërkoi përkrahjen tonë, do të mbetet e drejtë e

votuesve se a do të votojnë dhe për kë do të votojnë”, tha ai.

Se a po rrezikon me kandidaturën e tij për kryetar komune, kryetari i Lëvizjes Besa tha se

më me rëndësi është fati i qytetarëve të Tetovës se sa fati i Billal Kasamit.