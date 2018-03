Kasapi: Kasapi: Për ‘8 mars’ do zgjidhja forma tjera të protestës (VIDEO)

Valdeta Kasapi, komunikologe, ka dhënë një qëndrim specifik nga këndvështrimi i saj në lidhje me organizimet për ditën e gruas -“8 marsi”. Duke theksuar mangësitë e pozitës së femrës, ajo ka dhënë propozime për tubime më frytdhënëse të femrave, transmeton gazeta Lajm.

“Ku është protesta e femrave për të burgosurit e pafajshëm. Tu ndihmohet atyre grave dhe me një lloj proteste apo me një lloj punëtorie të organizuar të grave, kreativitetin e vet secila ta paraqesë, p.sh forma të ndryshme- mbledhja e një shume të hollave për t’i dërguar atyre grave, të cilat i kanë burrat në burg, pa faj. Unë personalisht, ndoshta do ta kisha bërë në formë të ndryshme. Gjithashtu, tubimin e grave për të bërë elaborat me shumë kërkesa tona për t’i dorëzuar në të gjitha institucionet, në fillim tek kryetari shtetit- pavarësisht kush është- dhe si është tek kryetarët e partive, tek ministrat, kryeministri dhe gjitha me radhë me afatizim të kërkesave tona”, tha Kasapi në emisioni “Pastel” në TV21.