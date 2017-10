Katalonia (nuk) është si Kosova

FADIL LEPAJA

E kuptoj, që disa nga lexuesit e mi, të rregullt, sot ndoshta kanë pritur që të merrem me tema shumë më serioze dhe më me rëndësi për vendin tonë sesa kjo që e kemi në titull. Kjo temë do të ishte, sipas asaj që më sugjerojnë në rrjetet sociale, ndeshja politike e boksit, që u zhvillua në transmetim të drejtpërdrejtë këto ditë. Ajo, qysh e kemi pa të gjithë filloi si një betejë verbale, me ofendime e sharje plot kolorit të njërit, për të eskaluar në atë që pas kësaj, do të legjitimohet si argumenti i fundit politik, pas së cilit nuk ka më debat nëpër studiot tona televizive, pra grushti i çeliktë i partisë.. Miqtë e mi kërkojnë një analizë psiko-politike. Por, vështirë se mund të thuhet diçka e arsyeshme për këtë temë madhore në këto rrethana kur 90% e komentuesve në rrjete, madhërojnë grushtin tashmë legjendar, ndërkohë të tjerët vlerësojnë edhe kapacitetet ofenduese të tjetrit, dhe aftësinë e tij të pamohueshme për të provokuar edhe të vdekurit nëpër varre, pa folur për të gjallët. Por, Evropa, dhe fqinjët tonë, ditëve të fundit, duke qenë sa i kanë ndreqë punët e veta, po merren me gjëra më pak të rëndësishme. Thash, të pushoj edhe unë, pak. Kështu, pak a shumë të gjithë në BE, përfshi këtu edhe vendet që aspirojnë të jenë pjesë e saj në të ardhmen, janë deklaruar kundër referendumit për pavarësi në Barcelonë. Barcelona, e cila askënd në Kosovë nuk e lë indiferent, kur është fjala për futboll, përfshi këtu edhe çunin tim 11 vjeçar, të gjithëve na ka futur në dilemë të thellë, të tjetër natyre, pra politike, dhe etike. A është Katalonia, Kosovë? Nuk është, thotë Evropa, sepse Spanja e cila deri sot nuk e ka njohur Kosovën, pikërisht për këtë shkak, është anëtare e rëndësishme e BE-së. Kështu deklaroi edhe presidenti i Kosovës, duke u kujdesur që të jetë plotësisht në vijë me deklarimin zyrtar të BE dhe të vendeve të tjera të cilat për arsye nga më të ndryshme, politike gjithsesi, e sidomos për shkak të presionit të Madridit zyrtarë, e neglizhojnë të drejtën e një populli të ketë lirinë dhe identitetin e vet. Natyrisht politika dhe e vërteta nuk është e thënë të shkojnë gjithnjë në të njëjtën rrugë, aq më tepër se politika mbështetet kryesisht në interesa, të cilat munden të jenë, por edhe nuk do të thotë të jenë, të ligjshme ndërkohë që e vërteta është kategori subjektive, dhe duhet të ketë një argumentim shumë më të fortë se forca apo pasuria me të cilat drejtohet politika. Në anën tjetër, presidenti serb Vuçiç, i shqetësuar se në një Kataloni të pavarur, mund të ndodhin incidente të tilla në debate televizive, sikur ky i fundit në mes dy trimave tonë, tashmë me famë edhe jashtë vendi, u shpreh i shqetësuar dhe në njëfarë mënyre la të kuptohet se nuk është në interes të Evropës, Katalonia e pavarur. Në fakt, nga ajo që ai deklaroi këto ditë, nuk mund të nxirren argumente më të forta se kaq. Nejse, presidenti serb këto nuk i thotë drejtpërdrejtë, për të mos e shqetësuar kontinentin me shqiptarët e paedukuar, por e lë të kuptohet se Evropa, po vepron mirë që nuk po e njeh liberalizimin e vizave për Kosovën, pikërisht për shkak të incidenteve të tilla e jo për demarkacion apo cikërrima të ngjashme. Ju na e krijuat Kosovën, ja tash ku e keni Katalonian në derë, veç sa nuk u thotë Vuçiç i eksituar dukshëm politikisht dhe kombëtarisht. Me i ra drejt, llafit, presidenti serb e shanë BE se ka parime të dyfishta, duke thënë, se e njëjta Evropë e cila e pranoi Kosovën, e njëjta, e shpalli jo legjitim referendumin për pavarësinë e Katalonisë. Kosova mundet, e Katalonia, jo, ankohet ai. Ju do të thoni, se këtu fare nuk hyn Milaimi, se ai është “sui generis”, as Frashëri i cili po duket se ka gabuar profesion. Por edhe presidenti serb e ka mënyrën e tij efektive për të u dëgjua kur flet. “Përse Kosova mundet e Katalonia jo”, pyetet presidenti serb, dhe kështu e futë pykën në debatin kontinental , sepse ai ka arsye tjera të forta të jetë i shqetësuar, sidomos pas paraqitjes së grafiteve “Vojvodina=Katalonia”, në Novi Sad dhe disa qytete të Vojvodinës. Lider nga Vojvodina, e cila në ish federatën Jugosllave kishte status të njëjtë me Kosovën, ishin në Barcelonë, ditën e referendumit, për të theksuar kështu aspiratat për pavarësi. Prandaj, Vuçiç i shqetësuar për pavarësinë e vet Serbisë dhe mundësitë e dezintegrimit të saj të mëtejmë, jep deklarata që konotojnë në shumë drejtime, e sidomos në alternativën serbe: Evropë apo Euro- Azi? Nëse na trajtoni ndryshe, ne nxjerrim alternativën ruse, nga xhepi, sikur kërcënon Vuçiç, gjithsesi në formë të mbuluar. Këtu vijmë te një dilemë shumë më e natyrshme sesa kjo nga titulli ynë: a është Spanja Serbi? Marrëdhëniet shqiptaro serbe dhe ato të Spanjës me katalonasit, nuk kanë histori të njëjtë, sidomos duke pasur parasysh politikën shfarosëse të cilën e kishte ushtruar shteti serb ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe Kosovës në veçanti. Kjo, ka bërë, sidomos gjenocidi i vitit 1999, që Kosova të trajtohet si rast unik, si një krizë humanitare e përmasave globale dhe një papërgjegjësi e pa tolerueshme e një shteti ndaj popullatës civile. Ndoshta, në vend se të mohoj të drejtën e popujve të jenë të lirë, duke mohuar ngjashmëritë me popullin dhe shtetin e Kosovës ne do të mund të thoshin se Spanja nuk është Serbi e jo se Katalonia nuk është Kosovë. Padyshim se çdo popull që ka identitet të veçantë, meriton lirinë e tij dhe kjo nuk mund të i mohohet askujt pavarësisht interesave shtetërore, që nxirren si pretekst. Në emër të asnjë interesi shtetëror, nuk mund të arsyetohet terrori mbi popullsinë civile, qytetarët të cilët duan të kenë atë që e kërkon çdo qytetar evropian, as më shumë as më pak. Ka shumë ngjashmëri mes të gjithë popujve të cilët përkundër vullnetit të tyre janë përfshirë në shtete të tjera. Tash, disa shtet ndodhen në zona më të rëndësishme gjeopolitike, e disa më pak. Disa janë më të moderuara dhe më të civilizuara, e disa jo. Mënyra se si shtetet i trajtojnë identitetet e veçanta politike, dhe nacionale tregon edhe natyrën e tyre. Padyshim Spanja nuk është Serbi, së paku jo ajo Serbia primitive dhe agresore që për interesa shtetërore ishte e gatshme të shfarosë popujt përreth si shqiptarët dhe boshnjakët. Mbetet të shihet se sa Serbia është ende Serbi, dhe sa Evropë? Apo Azi?