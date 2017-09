Kataneci, seleksionues i ardhshëm i Kosovës?

Slloveni Srecko Katanec është kandidati më serioz për tu ulur në pankinën e Kosovës. Ai bashkë me kryetarin e FFK-së, Fadil Vokrri ka luajtur te Partizani i Beogradit dhe nga atje janë ruajtur miqësitë. Nëse Kataneci, i cili aktualisht drejton kombëtaren e Sllovenisë, nuk plasohet në botërorin e Rusisë, ai do të largohet, dhe destinacioni i ardhshëm do të jetë Kosova.

Negociatat pritet të nisin pas humbjes së shanseve të Sllovenisë në botërorin e ardhshëm. /lajm