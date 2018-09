KB “Rinia” nga Kumanova festoi një jubile të rrallë (Foto)

Ditë më parë klubi i basketbollit “Rinia” nga Kumanova festoi dhjetëvjetorin e punës së suksesshme të trajnerit dhe profesorit të edukatës fizike, Faton Zenuni.

E vecanta në atë ditë festive ka qenë një tortë në të cilën shkruhej: 10 vite KB Rinia, trajner më i mirë Faton Zenuni.

Mirëpo, KB Rinia ka një histori edhe më të gjatë. Në faktë, ky klub ishte themeluar në vitin 1998 nga dashamirës të këti sporti, si Fatri Saliu dhe Xhelal Mahmuti.

Trajneri Zenuni për gazetën “Lajm” kujton se si ka ndodhur hapja e klubit dhe vështirësit që kanë kaluar.

“Klubi i basketbollit u formua në vitin 1998 nga adhurues të basketbollit në krye me profesor, Fatri Saliun dhe Xhelal Mahmutin. Për shkak të vështirësive financiare basketbolli në qytetin e Kumanovës për një periudhë 5 vjecare, duket sikur u shua, mirëpo vullneti dhe kërkesa e të rinjve shqiptarë na motivuan që të riaktivizojmë klubin Rinia. Dhe, në vitin 2008 fillon me punë klubi basketbollistik ‘Rinia’. Menjëherë në sezonin 2009/10 paraqiten dy ekipe në Ligën e parë të Maqedonisë, duke bërë përpjekje dhe angazhim të madh të radhitet në rangun e ekipeve me traditë në basketbollin e Maqedonisë sic janë Rabotnicki dhe MZT”, thotë fillimisht profesori dhe trajneri Faton Zenuni për të vijuar me sukseset që ka arritur klubi në drejtimin e tij:

“Klubi Rinia garon në ligën e të Rinjve. Në sezonin 2017/18 jemi radhitur në vendin e dytë. Në këtë klub kanë kaluar afërsisht 850 lojtarë dhe nxënës të shkollës së basketbollit, ndër të cilat vlen të përmendën Flamur Sinani, lojtari i cili u transferua në Belgjikë. Ai atje me ekipin BC Antëerpen shpallet kampion. Pastaj Blend Veliu, reprezentuesi i Maqedonisë i cili ishte koshashënues i sezonit 2017/18. Klubi ka angazhuar edhe femra të grupmoshave të ndryshme, të cilat në bashkëpunim me KB Shkupi dhe trajnerin Enver Miftari po arrijn rezultate të mira. Bashkëpunimi me klubin e lartëpërmendur shpresojmë të mbetet model për ekipet e tjera për shkëmbimin e lojtareve dhe afirmimin e talenteve të reja. Gjithashtu jemi fitues edhe të disa turneve vendore dhe mbarëkombëtare”, theksoi ai.

Trajneri Faton Zenuni shpreson se një ditë do të formojnë edhe ekipin e seniorëve, i cili do të garonte në Ligën e parë të Maqedonisë në basketboll. Për fund, ai apelon deri te sponsorët dhe komuna e Kumanovës që të ndihmohet KB Rinia. /lajm