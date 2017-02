Prezantuesja e njohur Luana Vjollca përpiqet si gjithnjë të tërheqë vëmendjen e shikuesve me paraqitjen e saj me stil, të bukur e në të shumtën e rasteve edhe seksi.

Herën e fundit ajo është shfaqur me një kostum ngjyrë blu, dhe me flokët bjonde me kaçurrela. Duket mjaft bukur, por jo origjinale.

Një pamjet të tillë e kemi hasur edhe më parë tek këngëtarja me famë botërore Beyonce gjatë një ndeshje finale të Basketbollit në Ohio vitin e kaluar.