Kejdi Bare: Kombëtarja A një ëndërr, vendimet i merr trajneri

Është një emocion i madh, sepse çdo lojtar ëndërron që të luajë me Kombëtaren e madhe. Unë e kam këtë fat: jam i gëzuar dhe emocionuar njëkohësisht.

Do të ishte mirë që të vazhdoja të qëndroja në ekipin A, por kjo është një zgjedhje e trajnerit. Unë jam si një ushtar, do të shkoj ku të dojë trajneri.

Ishte ndeshja e parë me këta lojtarë. Ende nuk njihemi mirë me njëri tjetrin, por gjithsesi në stërvitje dhe në grup ndihemi mirë dhe shpresojmë të bëjmë kualifikuese të mira me këtë skuadër.

Jam lojtar i rregullt te Atletico, sepse stërvitem vetëm me ata. Kur nuk jam i grumbulluar me ekipin e parë, shkoj të luajë me ekipin B, po shpresoj që shumë shpejt do të jem pjesë stabël e ekipit.

Besoj që çdo trajner i pëlqen lojtarët me grintë dhe që vrapojnë shumë. I tillë është edhe trajneri Bushi, që ia ka transmetuar grintën e tij të gjithë lojtarëve.