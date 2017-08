Këngëtarët shqiptarë me emra arti, nuk do t’i besoni emrat e tyre të vërtetë

Ju i njihni nga ekrani me emrat e tyre të artit dhe mendoni se Noizy apo 2 Ton janë reperat tuaj të preferuar, por e keni menduar ndonjëherë se si i kanë i kanë emrat e tyre të vërtetë?

Ylber Abdullahu ju thotë gjë? Po Kushtrim Ademi? Po Kastriot Rexha? Mbase me këtë emra jo .Nuk keni faj! Me shumë gjasa vetë VIP-at, nuk do të donin të njiheshin me emrat e tyre të lindjes.

Ja ku ju listojmë një pjesë të mirë të personazheve publikë me emrat e tyre të vërtetë.

Cekja- Sejfulla Myftari

Tuna – Altuna Sejdi

Fifi- Filloreta Raçi

Cozman – Ylber Abdullahu

Dr. Majk – Kastriot Rexha

Ghetto Geasy -Getoar Selimi

Kida-Orhidea Latifi

Mozzik-Gramoz Aliu

Gjiko-Asdren Gjikolli

Baby G- Gordana Kingji

Capital T- Kushtrim Ademi

2Ton- Arton Avdyli

Gold AG -Arian Agushi

MC Kresha -Kreshnik Fazliu

Lyrical Son-Festim Arifi

Noizy -Rigels Rajku

Stresi- Arkimed Lushaj

Big Bast- Gerald Xhari

Skivi -Visar Shala

Agon Amiga- Agon Sylejmani

2po2- Besnik Canolli

Kallashi -Donjeta Kosumi

Dj Blunt -Edon Dedi

Real 1 -Ilir Zhita

Vig Popa -Vigan Bardhi

BimBimma- Burim Kursani

Getinjo- Getoar Aliu