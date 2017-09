Këngëtari i mirënjohur strugan Selami Pollozhani sonte do të përfaqësojë Shqiperine ne Festivalin Nderkombetartë Ohrit.

Në këtë festival që do të marrin pjesë më shumë se 20 këngëtar nga 20 shtete të botës, ku strugani Selami Pollozhani do të përfaqësojë Shqipërinë me këngën “Dua t’shoh”!

(Struga Ekspres)