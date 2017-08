Këngëtarja nga Shkodra “ngre në këmbë” Rusinë, performon shqip në Moskë (VIDEO)

Shqiptarët shkëlqejnë kudo ku shkelin dhe rasti më i fundit ishte ai i këngëtares shkodrane Arilena Ara.

Ajo ka qenë pjesë e “Europa Plus Live”, koncert që mbahet në kryeqytetin rus, ku ka interpretuar disa nga këngët e saj në shqip e anglisht duke ngritur në këmbë të pranishmit në festival. Arilena ka performuar gjithashtu disa këngë të huaja të njohura e të pëlqyera botërisht. Shkodrania i ka përshëndetur të gjithë në gjuhën ruse.

Ky këngëtaret e tjera me origjinë shqiptare Bebe Rexha dhe Dua Lipa kanë performuar në këtë festival po ashtu. KLIKONI me poshte per ta pare videon: