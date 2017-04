​Asaj i pëlqen që të eksperimentojë shpesh me pamjen e jashtme, dhe këtë e arrin shumë mirë.

Behet fjalë për këngëtaren Çiljeta Xhilaga, e cila i është rikthyer flokëve të gjatë. U mësuam shpesh ta shikonim një bionde seksi me flokë të shkurtër, por tashmë Çiljetën do ta shikojmë një brune seksi me flokë të gjatë kaçurrelë./Gazeta Express/