Këngëtarja shqiptare kapet duke blerë rroba të lira, ndërkohë që deklarohej se harxhonte 150 mijë euro për garderobë (FOTO)

Adelina Tahiri, është njëra nga këngëtaret e estradës e cila shfaq jetë mjaft luksoze dhe reklamohet për rrobat me firmë.

Por, në një postim së fundmi, na ka bërë të dyshojë, dhe duket se edhe ajo nuk ndryshon shumë nga vajzat e zakonshme.

Në një foto e cila ka qarkulluar nëpër rrjetet sociale, Adelina shihet duke blerë rroba të lira, dhe jo më shumë se 8 euro.

Ndërkohë që në një postim në Instagram ironizojnë me këngëtaren dhe kanë shkruar: “Adelina Tahiri. Para disa muajsh the qe harxhon shopping 150 mijë euro në muaj në emision. Me bluzë 8 euro? Apo i ke fake hublot dhe guccit që vesh?”.