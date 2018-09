Keni rënë në dashuri? Ja sa kile shtoni ju dhe partneri kur nisni një lidhje të re

Thonë se dashuria kalon nga stomaku.

Nuk e dimë nëse ju ka ndodhur edhe juve, por amerikanët kanë bërë një studim të fundit me 2000 të rinj të cilët kanë filluar një lidhje të re dhe gjejeni se çfarë ka ndodhur me ta? Ata kanë fituar peshë. Një çift shton mesatarisht 16 kile kur fillon një marrëdhënie të re. Nëse gjatë një vit pëlqeheni me dikë, por nuk keni dalë akoma në takim atëherë pesha juaj mund të rritet me 7 kilogram. Kjo ndodh për disa arsye:

-Çiftet shtojnë peshë kur nisin një marrëdhënie të re, pasi nuk e kanë më kompleksin se çfarë do të mendojë partneri ose partnerja për të.

-Ata ndihen komod me njëri-tjetrin.

-Një tjetër arsye është se ata në fillimet e lidhjes dalin shumë së bashku për dreka dhe darka dhe kjo bën që ata të shtojnë peshë.

Nga ana tjetër, ata që pëlqehen, por që nuk janë të lidhur shtojnë peshë nga stresi se çfarë do të ndodhë me fatin e tyre.