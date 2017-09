Kërcënime të reja për atentat ndaj Zaevit, ja kush janë ekstremistët (FOTO)

Arrestimi i Igor Jug, huligani që ishte i pranishëm në Kuvend natën e dhunshme të 27 prillit dhe i cili në kamerat e sigurisë u pa se kishte armë zjarri ka nxitur reagime dhe reagime të shumta në rrjetet sociale, informon INA.

Ky reagim ka shkuar me kërcënime dhe linçime të kryeministrit Zoran Zaev dhe të zyrtarëve të qeverisjes së re. Organizata “Qoseto” bën thirrje për mobilizim për të rrëzuar pushtetin aktual. “Duhet të vriten dhe të vdesin tradhëtarët”, “Pak është burg për ta, por eliminimi”, janë disa nga kërcënimet publike të bëra në faqen e kësaj organizate.

Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni njoftoi dje arrestimin e Igor Jugo nga Kumanova, i dyshuar për pjesëmarrje në trazirat e 27 prillit në kuvendin maqedonas.

Në video incizimet e publikuara Jug shihet derisa në sallën e konferencave për shtyp ka qenë i armatosur derisa turma është konfrontuar me deputetët e shumicës parlamentare.

Ai akuzohet për “pjesëmarrje në turmë për të kryer vepër penale”.

“Më 21 shtator 2017 nga zyrtarë të autorizuar të Sektorit për Punë të Brendshme – Kumanovë, pas urdhëresës paraprake të 16 majit të vitit 2017 nga Prokuroria Publike në Shkup në lidhje me ngjarjet e 27 prillit në Kuvend është ndaluar personi I. J.

(47) nga Kumanova, për shkak të dyshimit për ‘pjesëmarrje në turmë për të penguar personat zyrtarë në kryerjen e detyrës’”, thuhet në njoftimin e MPB.

Në mbrëmjen e 27 prillit, pas zgjedhjes së Talat Xhaferit për kryetar të Kuvendit, protestuesit të kryesuar nga nisma qytetare “Për Maqedoni të Përbashkët” të cilët u tubuan para godinës së Parlamentit, me forcë hynë brenda, ku si pasojë e dhunës së ushtruar nga ana e tyre, u lënduan 100 persona, përfshirë edhe deputetë, policë dhe përfaqësues të mediave.