Kërkesa e Ali Ahmetit është kërkesë për hetim të prostitucionit!

QENAN ALIU

Kërkesa publike e Liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim e ripërsëritur demek tek organet kompetente, për hetim të funksionarëve të partisë që kryeson është vetëm prononcim politik dhe nuk është kurrfarë denoncimi. Dhe kjo thjeshtë mund të mbetet vetëm si frazë boshe. Nuk është detyra e një pjesëmarrësi në qeveri më shumë se një dekadë për të bërë një kërkesë të tillë, por ka qenë obligim politik për tu angazhuar për politika publike me të cilat do të shtyhen organet kompetente të bëjnë punën e tyre të përcaktuar me ligjet pozitive dhe sipas kushtetutës për funksionimin e shtetit të së drejtës. Tani më është e kuptueshme se shumëçka në këtë vend u bë mbase edhe duke e ligjësuar HAJNINË, andaj po të shprehemi metaforikisht kjo i bie sikur ;- Një “bashkëpronarë i shtëpisë publike” ( qeverisë ) të legalizuar me ligj, të bëjë kërkesë tek organet përkatëse për hetimin e “prostitucionit” që po zhvillohet brenda në të!