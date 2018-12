Të akuzuarit për ngjarjet e dhunshme në Kuvend kanë mundësi që deri ditën e martë të parashtrojnë kërkesë për amnisti në Gjykatën Penale, kur skadon afati 5 ditor, transmeton Gazeta Lajm. Disa prej tyre kanë filluar të parashtrojnë kërkesat nga e premtja e kaluar. Pas dorëzimit të kërkesave, Gjykata dhe Prokuroria në afat prej 5 ditësh do të vendosin se kush do të falet. Ligji për amnisti që u miratua nga Kuvendi ditë më parë me procedurë të shkurtë nuk do t’i përfshijë organizatorët e ngjarjeve të 27 Prillit, personat që kanë ushtruar dhunë fizike, ata që kanë bartur armë në Kuvend, si dhe personat zyrtarë që kanë tejkaluar kompetencat. Për dhunën e ushtruar në Kuvend më 27 Prill të vitit 2017 janë të akuzuar 33 persona, 31 prej të cilëve për cënim terrorist të rendit kushtetues të shtetit dhe dy për nxitje./Gazeta Lajm

Loading...