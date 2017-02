Kërkohet ligj për mbrojtjen e vlerave të UÇK-së nga Artan Grubi

Analisti i njohur shqiptar me prejardhje nga Sllupçani, Hadi Osmani, ka shprehur revoltën e tij lidhur me keqpërdorimin e UÇK-së nga politikanë të ndryshëm. Osmani shigjeton me këtë rast deputetin e BDI-së, Artan Grubi, njëherit shef kabineti i Ali Ahmetit.

“Urgjentisht duhet një ligj për mbrojtjen e UÇK-së nga Artan Grubi. Me ja ndalu përjetësisht me përmendë”, deklaroi Osmani për Gazetën Lajm.

Statusi ende i pazgjidhur i ish ushtarëve të UÇK-së, kushtet e mjerueshme në të cilat po jetojnë shumë familjarë të dëshmorëve dhe invalidëve të UÇK-së, vazhdimisht po shkakton revoltë te opinioni shqiptar në Maqedoni. Mirëpo kjo nk po pengon politikanë të papërgjegjshëm, të keqpërdorin emrin e UÇK-së edhe pse vite të tëra sa janë në pushtet nuk kanë bë asgjë për zgjidhjen e statusit të tyre.