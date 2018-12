Madje këtë javë pritet të vuloset shtyrja e liberalizimit, pasi kjo çështje nuk është futur në agjendën e takimit të Këshillit, që mbahet më 6 dhe më 7 dhjetor.

Për më shumë se tetë vjet radhazi udhëheqësit e institucioneve të Kosovës u premtuan liberalizim qytetarëve, por një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë as përgjatë këtij viti. Madje gjatë këtij muaji (dhjetor) nuk pritet të merret as vendimi mbi këtë çështje, përmes së cilit do të tregohej qartë se prej cilës datë kosovarët do të mundë të lëviznin lirshëm në Zonën Schengen.Kjo pasi që liberalizimi i vizave për Kosovën nuk është futur fare në agjendën e Këshillit të Ministrave, ani pse mbledhja e këtij institucioni do të mbahet në fund të kësaj jave.

Ndërkohë, për heqjen e vizave tashmë kanë votuar Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian, shkruan Zëri.