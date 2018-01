Këshilli i prindërve: Shkarkimet e pa ligjshme në komunën e Haraçinës

Ne si këshill nuk pajtohemi me deklaratën e komunës së Haraçinës me rastin e drejtorit të shkollës, e vërtet se ish drejtorim M.B. është shkarkuar sepse nuk e ka dhën provimin për drejtor dhe është në pajtim me ligjin, por arsimtari F.F. u emrua U.D. drejtor i cili ka provimin për drejtor, përvoj pune në arsim i plotson të gjitha kushte ligjore për të ushtruar detyren drejtor, por Krietarja e komunës vetëm pas 5 dite nga emrimi e shakron U.D. drejtorin F.F për të plotsuar dëshirën e BUJKUT dhe BLEKTORIT të njohur në fshat A.Q.(mund te vertetoni ne njësin rajonale të ministris të bujqësis Gazi Baba si bujk i regjistruar) të cilin e emron U.D. drejtor jashtë ligjit për arsim fillorë neni 128 pika 3 dhe neni 135 pika 1 pa asnjë dit pune në arsim, përveç nëse e kan logaritur kohën kur ka qenë nxënës në shkoll si përvoj pune dhe për të qen edhe më kontradiktorë dhe pa logjikshëm çfarë provimi për drejtor mund të ket bujku i cilit tan kohën merret me bujqësi dhe kafshe.

Propozimin dhe emrimin e drejtorit e bën këshilli i shkollës dhe jo banorët e fshatit të cilët as që kan fëmij në shkollë dhe disa as që jetojnë në fshat por janë me prejardhje nga f.Grushinë, gjithashtu testimin dhe vlersimin për drejtor nuk e bën krietarja e komunës por organet kompetente të ministris së Arsimit.

Ne si kshillë do të ngritim inicijativ penala ndaj Krietarit të këshillit të shkollës dhe sekretarit të shkollës të cilët nuk po i përmbahen ligjit për arsim sipas të cilit jan të obliguar të respektoj ligjin dhe të kujdesen për ligjëshmërin dhe ti mbroj interesat e shkollës dhe për çdo thyerje jan të obliguar të informoj institucionet kopetente për çdo shkelje te ligjit, të cilët ne rastin konkret nuk po veprojne dhe po bëhen bashkpjesmarrës