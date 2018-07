Kështu po i vë në kurth Policia serbe vozitësit shqiptarë nga diaspora

Një faqe në Facebook ka postuar fotografinë e një veture me targa të Nishit, e cila, sipas kësaj faqeje, drejtohet nga policë civilë serbë. Policia serbe, sipas një faqeje shqipare në Facobook, po provokon vozitësit shqiptarë që kalojnë nëpër Serbi për të tejkaluar shpejtësinë që t’i gjobitin.

Ky është postimi:

Te dashur qytetar qe vini nga Diaspora nepermjet rruges se Serbis. Kjo vetur eshte me POLIC civil me tablla NI-140 OB. Kujdes mos bini ne provokim me shpejtesin,pasi qe ata provokojn duke u shtyer me shpejtesi me pas per te ju ndaluar.

Ju lutem shperndajeni,shpetoni Diasporen nga kto malltretime nga Sllavet.