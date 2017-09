Kështu u përgjigjet Ganiu oponentëve të tyre politikë (FOTO)

Ata që ikën atëherë kur duhej të veprojnë ndryshe akuzojnë profesor Visar Ganiun për mos pjesëmarrje në debat pa i ditur arsyet fare…

“Në kohën kur ishte paraparë që të mbahej debati, profesor Ganiu kishte takime me qytetarë. Pikërisht kjo është arsyeja pse nuk ishte prezent në debat. E rëndësishme është të theksojmë se fushata ende nuk ka filluar e prandaj u themi oponentëve që të durojnë pak sepse debate do të ketë me bollëk”, deklarojnë nga Shtabi i Bashkimit Demokratik për Integrim – dega e Çairit./Aktuale.mk