Këta janë të gjithë deputetët e Gostivarit që nga vitet e 90-ta (FOTO)

Pas debateve të gjata, pas zgjedhjeve të 11 Dhjetorit të vitit të kaluar,ku Gostivari tregohet si qyteti i cili më së shumti përfitoi nga këto zgjedhje, portali gostivarilajm.com, u sjell një analizë rreth partive që kanë pasur deputet nga qyteti i Gostivarit.

-Në 9 përbërjet parlamentare, Gostivari gjithësejt, ka qenë i përfaqësuar me 40 deputet. -Nvarësisht prejt statusit si janë kandiduar ose si kanë qenë të paraqitur në punën e kuvendit, deputetët e këtij qyteti vijnë gati se nga gjitha partitë parlamentare shqiptare por ka edhe të pavarur. Nga përbërjet e deputetëve, Gostivari më së shumti përfaqësohet nga Bdi-ja, me 18 deputet në 5 përberje parlamentare ku mer pjesë në zgjedhje,pastaj vjen Ppd me 9 deputet nga 4 përbërje parlamentare (në të fundit ku siguroj mandat 2002-2006 nuk kishte deputet nga Gostivari), Pdsh-ppdsh -7 në 6 cikle zgjedhore , Rdk-4 në 3 cikle zgjedhore, profesor Fadil Zendeli nga Lëvizjes Besa prej përbërjës së fundit, dhe profesor Rufi Osmani në zgjedhjet e vitit 1994 si deputet i pavarur.

-Në të njëjtën përbërje,Gostivari, me së shumti ka qenë e përfaqësuar mes vitesh 2002-2006 dhe 2011-2014, me nga 6 deputet, dhe më se paku në vitet 2006-2008 dhe 2008-2011, me nga 3 deputet.

-Përfaqësimet kryesisht janë meshkuj,ose vetëm 4 nga 40 janë femra.

-Deputeti më i vjetër i zgjedhur është Branko Manoillovski me 75 vjet, ndërsa në moshën më të re zgjidhet deputetja Dëshira Imeri me 30 vjet.

-Më së shumti zgjidhet Talat Xhaferi, gjithsej 5 herë.

-Në vijim u sjellim emrat e deputetëve,vitet kur kanë vepruar, si dhe aktivitet e tyre gjatë mandateve.



-Zudi EminiI lindur në vitin 1958, në fshatin ForinëPolitikolog, studimet i kryen në ZagrebPërbërja parlamentare: 1991-1994Partia për prosperitet demoktatik-Neim SelmaniI lindur në vitin 1947, në fshatin TurçanAvokatPërbërja parlamentare: 1991-1994Partia për prosperitet demoktatik-Xhelil TairiI lindur në vitin 1955, në fshatin TërnovëEkonomistPërbërja parlamentare: 1991-1994Partia për prosperitet demoktatik-Sejfedin HarruniI lindur në vitin 1944, në fshatin GradecPërbërja parlamentare: 1991-1994; 1994-1998; 1998-2002Partia për prosperitet demoktatik-Kryetar i komisionit për marrëdhënie ndërkombëtare-Nexhadin XhaferiI lindur në vitin 1948, në fshatin VrapçishtPërbërja parlamentare: 1991-1994Partia për prosperitet demoktatik-Mersel BilalliI lindur në vitin 1956, në fshtin ÇegranPërbërja parlamentare: 1994-1998; 1998-2002-Profesor dhe gazetar-Nënkryetar i PPD-Kryetar i komisionit për sistem politik ; anëtar i grupit të deputetëve për marrëdhënie me parlamentin e Republikës së Sllovenisë.-Naxhi PurdeI lindur në vitin 1930, në GostivarPërbërja parlamentare: 1994-1998Partia demokratike shqipëtare-Rufi OsmaniI lindur në vitin 1960, në fshatin ÇajlëPërbërja parlamentare: 1994-1998Profesor univerzitar, ekonomist, kryetar komuneI pavarur-Jonuz AbdullaiI lindur në vitin 1955, në GostivarPërbërja parlamentare: 1998-2002Politikolog, ushtron për kohë të caktuar detyrën kryetar komunePpdsh-pp-Muhamed TairiI lindur në vitin 1957, në GostivarPërbërja parlamentare: 1998-2002Ppdsh-pp-Adnan JashariI lindur në vitin 1965, në fshatin DebreshPërbërja parlamentare: 2002-2006; 2006-2008; 2008-2011Profesor univerzitar, Ministëer i drejtësisë, anëtar në disa komisioneBdi-Selvije SaliuE lindur në vitin 1970, në GostivarPërbërja parlamentare: 2002-2006; 2006-2008PedagogBdi-Xheladin ShatkuI lindur në vitin 1956, në GostivarPërbërja parlamentare: 2002-2006;Kontabilist,zv.ministërBdi-Talat XhaferiI lindur në vitin 1962, në fshatin ForinëPërbërja parlamentare: 2002-2006; 2008-2011; 2011-2014; 2014-2016; 2016-2020Kryetar parlamenti, Ministër i mbrojtjes, zv.Ministër në ministrinë e mbrojtjes,oficer në ushtrinë e Republikës së Maqedonisë, oficer në ushtrinë e Jugosllavisë.Bdi-Nevzat BejtaI lindur në vitin 1961, në fshatin DufPërbërja parlamentare: 2002-2006Kryetar komune, ministër i vetëqeverisjes lokale,profesorBdi-Zudi XheliliI lindur në vitin 1961, ne fshatin ReçanPërbërja parlamentare: 2002-2006Inxhinier tekstili, këshilltar komunalPdsh-Besim DoganiI lindur në vitin 1972, në GostivarPërbërja parlamentare: 2006-2008; 2008-2011Profesor i literaturës,zv.kryeparlamentarPdsh, i pavarur-Dëshira ImeriE lindur në vitin 1981, në GostivarPërbërja parlamentare: 2011-2014Bdi– Sujleman RushitiI lindur në vitin 1972, në fshatin ÇajlëPërbërja parlamentare: 2011-2014Regjisor, Ministër i arsimitPdsh, Demokracia e Re-Nexhati JakupiI lindur në vitin 1973, në GostivarPërbërja parlamentare: 2011-2014Hirurg-specialist, Ministër i ekologjisë, koordinator i grupit parlamentarBdi-Gazmend AlijiI lindur në vitin 1965, në fshatin BanjicëPërbërja parlamentare: 2011-2014; 2014-2016AfaristPdsh-Naxhi XheliliI lindur në vitin 1973, në fshatin ÇegranPërbërja parlamentare: 2011-2014RdkFlamure Demiri – KreciE lindur në vitin 1967, në GostivarPërbërja parlamentare: 2011-2014MësimdhënëseRdk-Mirsada Emini- AsaniE lindur në vitin 1965, në TetovëPërbërja parlamentare: 2014-2016; 2016-2020SpecialistRdk-Bdi-Fadil ZendeliI lindur në vitin 1967, në GostivarPërbërja parlamentare: 2016-2020Jurist,Doktor shkence,kryesues i këshillit komunal në komunën e Gostivarit, anëtar në këshillin komunal.Anëtar në disa komisione të punës së kuvenditLëvizja Besa-Vesel MemediI lindur në vitin 1974, në fshatin ÇajlëPërbërja parlamentare: 2016-2020Doktor shkence,anëtar në këshillin komunal të GostivaritRdk-Branko ManoilovskiI lindur në vitin 1941, në fshatin KiçincëInxhinier-agronomBdi