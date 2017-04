Këta janë Ukë Rrustë Rugova dhe Sofë Rugova, prindërit e Ibrahim Rugovës!

(Ende ka budallenjë që aty këtu besojnë në disa shkarravina të ndonjë maniaku e prenjaku që mundohen ta njollosin edhe amësin e Presidentit). Po u sjelli shkrimin tim me pak rreshta për prindërit e Ibrahim Rugovës: IBRAHIM RUGOVA U RRITË PA NGROHTËSI ATNORE, POR ME LUMTURIMIN E NANËS SOFË DHE NROHTËSIN QË IA DHA POPULLI SHQIPTARË

Babai i Ibrahim Rugovës, Ukë Rrustë Rugova, i vrarë pushkatuar nga çetnikët serb bashkë me bababin e vet Rrustën. eshtnat e tyne as sot e kësaj dite nuk janë gjetur, dhe askush asnjëhere nuk ka pas asnjë njohuri për vendin e vrasjës. Uka ishte edhe aso kohe njeri me shkollë, ishte në anën e popullit shqiptarë dhe kundër asaj që Kosova të mbetej pjesë e Jugosllavisë, thuhet se ishte në anën e gjermanëve kundër partizanëve…Nana Sofë ishte bija e rugovasit Qerim Rugova, nga fshati Llukavc i Begut fisi Kelmend, barku Muriq i Rugovës , ndërsa baba Ukë ishte djali ma i vogël i Rrustë Sadrisë, të birit të Sadri Elezit, fisi Kelmend, barku Lajq i Rugovës . OZNA famëkeqe jugosllave arrestoi, dhe prej asaj ditë ma nuk iu ditën gjurmët. Babë Ukën dhe gjyshin Rrustë me 10 janar 1945 OZNA i arrestoi në kohën kur Ibrahimi ishte foshnje 39 ditëshe” Ibra me Nanën Sofë në moshën 18 vjeqare në foto, ndërsa jeta e tij kaloi pa ngrohtësinë e babait, por atë mungesë ngrohtësie ia dha populli shqiptarë dukee dashur dhe respektue Presidentin historik e themeluesin e shtetit, sa krenari. Nana e Ibrahimit Sofa, e rriti Ibrahimin me shumë vështirësi, por e rriti për pavarësi, na sot jetojmë disi në liri të sakatueme ngase atë që deshi Presidenti Rugova, Kosovën e zhvilluar e hangrën kriminelet dhe bandat e shumta….