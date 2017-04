Këta patriotë maqedonas po u lypin “fer” shqiptarëve? (Video)

Rreth 20 organizata patriotike maqedonase kanë mbajtur takim në Veles ku kanë nënshkruar një “platformë maqedonase” me të cilën si duket po i lypin “fer” (siç thuhet me gjuhën popullore) platformës shqiptare. Me kokë të rruara, me kryqa të mëdhenj në gjoks dhe shumica me mjekrra, janë zotuar se do të jenë të gatshëm ta mbrojnë Maqedoninë me “mjete paqesore dhe të dhunshme” Nëse e kërkon nevoja, transmeton Gazeta Lajm. Në platformën e tyre ata kërkojnë që qeveria e Maqedonisë të formohet në Maqedoni, e jo në “qendra të huaja, ose në Bruksel”, shkruajnë mediumet maqedonase, me çka tregojnë qartë se platforma e tyre është kundërpërgjigje ndaj platformës shqiptare, sepse gjitha subjektet politike dhe jopolitike që janë kundër Platformës Shqiptare shfrytëzojnë këtë fjalor. Videon nga kjo ngjarje mund ta përcillni në këtë Link.