Këtë këngë ia kushtoi nënës së saj të vdekur, vajza përloti jurinë dhe publikun…(Video)

X Factor prodhon gjithmonë talente dhe dhuron shoë të jashtëzakonshëm, sidomos në shtetin që lindi pra USA

Në këtë video Ashly është një gocë me talent të jashtëzakonshëm që performoi në X Factor me kënëgën “I ëill alëays love you”. Por brenga e saj e jetës për të cilën këndoi këtë këngë ishtë vdekja e mamasë së saj që do ta kujtojë gjithë jeten.

Përformanca dhe historia e trishtë e këngëtares, bëri që të përlotet juria, njerëzit në sallë dhe jemi të sigurtë dhe ju që do e shikoni këtë video./shqiperiaime.al