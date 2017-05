Këto janë çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni

Benzina nga mesnata do të lirohet për tre denarë, kurse çmimi i dizelit do të zvogëlohet për dy denarë për litër, kështu ka vendosur Komisioni Rregullativ për Energjetikë (KRRE).

Çmimi i ri i EUROSUPER BS-95 do të jetë 63 denarë, ndërsa EUROSUPER BS-98 do të jetë 65 denarë, EURODIZEL (DE-V) do të shitet për 49 denarë, kurse vaji ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) për 37.5 denarë për litër.

Me vendimin e KRE-së për 1.145 denarë për KG do të zvogëlohet edhe shitja me pakicë e mazutit M-1 NS dhe do të arrijë çmimin për 25.252 denarë për KG.