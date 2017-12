Futbollisti i Shkëndijës, Besart Abdurrahimi ka mundësi të vazhdoj karrierën në Shqipëri. Për shërbimet e tij po interesohen dy klubet, Flamurtari nga Vlora dhe Partizani nga Tirana. Te Flamurtari do të gjente Useinin dhe Pollozhanin dhe ndihmëstrajnerin Jeton Beqiri, kurse te Partizani do të luante me Jasir Asanin. Abdurrahimi është ende nën kontratë me Shkëndijën./lajm