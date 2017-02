Këtu rriten bananet më të mëdha në botë (Video)

Banania është një fryt i ngrënshëm, i prodhuar nga disa lloje të bimëve të mëdha barishtore që lulëzojnë në gjirin Musa.Në disa vende, banania e përdorur për gatim mund të quhet plantains.

Fryti është i ndryshueshëm në madhësi, ngjyrë dhe qëndrueshmëri, por zakonisht është i zgjatur dhe i lakuar, me mish të butë të pasur me niseshte, të mbuluar me një lëkurë e cila mund të jetë e gjelbër, e verdhë, e kuqe, e purpurt ose ngjyrë kafe kur piqet.

Frytet rriten në grupe të varur nga maja e impiantit. Pothuajse të gjitha bananet moderne vijnë nga dy llojeve të egra – Musa acuminata dhe Musa balbisiana.

Emrat shkencorë të bananeve më të kultivuara janë Musa acuminata, Musa balbisiana, dhe Musa × paradisiaca, për hibrid Musa acuminata × M. balbisiana.

Emri i vjetër shkencor Musa sapientum nuk përdoret më.

Speciet Musa janë në lindje të Indomaleve tropikale dhe në Australi, dhe ka të ngjarë të ketë qenë zbutur më parë në Guinea të re. Ato janë rritur në të paktën 107 vende, kryesisht për frutat e tyre, dhe në një masë më të vogël për të bërë fibra, verë bananeje dhe birrë bananeje si dhe bimët e tyre janë përdorur si zbukuruese.