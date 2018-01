KF Shkëndija nga Haracina organizon turneun tradicional në fuboll të vogël “Mirsad Avduli”

Klubi i futbollit Shkëndija nga Haracina për herë të dytë radhazi organizon turneun në futboll të vogël për nder të dëshmorit Mirsad Avduli. Me këtë rast njoftohen të gjitha ekipet e interesuara se pjesëmarrja në turne është simbolike-2000 denar për cdo ekip.

Ndeshjet do të luhen në sallën sportive të shkollës fillore “Skënderbeu” në Haracinë. Turneu do të filloj ditën e hënë me 8 janar 2018 dhe do të zhvillohet me sistem eliminimi. Finalja është në program me 14 janar 2018. Do të shpërblehen tre vendet e para edhe ate:

Vendi i Parë, 12.000 denar + medalje.

Vendi i Dytë, 6.000 denar + medalje.

Vendi i Tretë, 3.000 denar + medalje.

Informatat në telefonin: 072 772 422. Enes Ramadani.