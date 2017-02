KIH: Investimet e huaja stabile, i domosdoshëm kuadri profesional me arsim të mesëm

Investimet e huaja në Maqedoni janë stabile edhe krahas krizës politike, kanë punësuar mbi 50 mijë persona dhe pothuaj asnjë prej kompanive deri më tani nuk është tërhequr nga vendi, vlerësoi sot kryetari i Këshillit të investitorëve të huaj (KIH) në kuadër të Odës ekonomike, Shtefan Peter.

Siç theksoi Peter, investimet e huaja nuk janë vetëm investim në zonat e lira ekonomike, por edhe ata në sektorët e tjerë, banka, telekomunikime, energjetikë, tekstil,…, dhe prandaj, duhet të mbahet llogari se kur jepen komente në këtë temë. Pyetja se nëse dhe sa prej investitorëve të huaj do t’i rrisë pagat e të punësuarve është vendim individual, i kompanisë por i përbashkët dhe i pamenduar është përcaktimi i të gjithëve për ndërtimin e ekonomisë së qëndrueshme, të shëndetshme dhe të parashikueshme.

“Kur flisni për pagat tek investitorët e huaj, nuk duhet të krahasoni mollë me dardhë, por mollë me mollë. Nuk duhet t’i krahasoni pagat në fabrika dhe ato në banka. Gjithashtu, shumë e rëndësishme është të shihet pasqyra e plotë, të shqyrtohen pagat në nivel vjetor se pse disa kompani e japin pagën e 13 dhe të 14, ndërsa disa sigurojnë benefite të tjera”, theksoi Peter në konferencën për shtyp.

Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve, tha se KIH prej qeverisë së re do të kërkojë dialog, të njëjtën gjë që e kërkoi edhe prej autoriteteve të deritanishme. Do të kërkojë edhe vendim për tejkalimin e problemit më të madh aktual me të cilin ballafaqohet biznesi – mungesën e kuadrit profesional me arsimin e mesëm.

Vlerësoi se subvencionet për investitorët e huaj dhanë rezultate, ndërsa konfirmim për këtë, tha është fakti se janë siguruar 50.000 punësime.

Investitorët e huaj në Maqedoni bashkëpunojnë me mbi 5.000 kompani vendore dhe përveç punësimeve të drejtpërdrejta ekzistuese, krijojnë edhe punësime indirekte me çka, sipas kryetarit të KIH, rritet pjesëmarrja në ekonomi, ndërsa kjo reflektohet mbi BPV.

Qëndrim i Peter është se investimet e huaja viteve të fundit kanë kontribuuar të zvogëlohet papunësia për rreth dhjetë për qind.

Sipas tij, mungojnë kuadro me përgatitje profesionale të mesme në pothuajse të gjithë sektorët. Prej 50.000 të punësuarve nuk duhet të gjithë të jenë doktor shkencash. Duhet pasur edhe punëtorë të cilëve do t’u sigurohet pagë korrekte për jetë dinjitoze. Në të kundërt, do të mendojnë të largohen nga vendi.