Kim Kardashian jua ‘mbyll gojën’ kritikëve të trupit të saj me këto FOTO bombë

Fotot që u publikuan nga një plazh i Meksikës, ku shfaqej Kim Kardashian jo në formën më të mirë të saj, duket se nuk do hiqen lehtësisht nga memoria e yllit të “Keeping Up Whith Kardashians”.

Ajo vijon të tregojë për publikun se trupi i saj është në rregull dhe se ajo e do ashtu siç është. Kësaj here vjen me disa fotografi bombastike, ku shfaqet me një fustan silver i cili ja shfaq format e trupit në mënyrën më seksi të mundshme. Fotot në fakt janë bërë pikërisht në Meksikë, ku Kim ka treguar se kanë festuar ditëlindjen e motrës së saj, Kortney.