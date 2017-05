Kim Mehmeti: Edhe sikur të kthehej Mbretëria Serbe, vasal të saj do ishin këta të BDI’së!

Në një deklaratë të veten të publikuar në FB, shkrimtari Kim Mehmeti vë në dukje se BDI’ja shqiptare është njësoj besnike ndaj cilësdo partie maqedonase. Dhe si e tillë, pohon ai, BDI-ja e deridjeshme ishte armiqësore ndaj atyre që e kritikonin regjimin DPMN-BDI, e që sot, t’i mbajë për armiq të shqiptarisë ata që nuk pajtohen me logjikën e LSDM’së “reformatore” se, burrështetasit e deridjeshëm të VMRO-DPMNE’së duhet çuar edhe në burg, e ata të BDI’së, që ndershëm i kanë shërbyer Gruevskit, duhet vënë në poste më të larta shtetërore!? Sipas Kim Mehmetit, kjo do të thotë se ka politikanë shqiptarë të përshtatshëm për gjitha kohët dhe gjitha regjimet, e të cilët nuk pyesin kush dhe si sundon, por sa paguan. Më poshtë mund ta lexoni deklaratën e plotë të shkrimtarit Kim Mehmeti.

Neve, që deri dje e kritikonim regjimin DPMNE-BDI, përfaqësuesit shqiptarë të këtij regjimi, na quanin shërbëtorë të LSDM’së maqedonase?! Sot, kur themi se edhe LSDM’ja do qeverisë sipas logjikës se, burrështetasi i korruptuar maqedonas e dëmton shtetin, e ai shqiptar është i përdorshëm për pushtetin, drejtuesit e BDI’së na thonë se jemi kundër qeverisë reformatore LSDM-BDI dhe se jemi vënë në shërbim të VMRO-DPMNE’së?! E shihni: ka politikanë që edhe sikur të kthehej ‘Mbretëria serbe’, ata sërish do ishin më të besuarit e mbretit! E dini pse: sepse ata nuk pyesin se kush dhe si sundon, por kush sa ‘paguan’!”, shkruan Kim Mehmeti.