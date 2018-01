Kimberly na bën një dhuratë seksi për Vitin e Ri

Jo Made In Chelsea por Made in Caribbean! Është kjo bukuroshja Kimberley Garner

Kimberley Garner ka treguar asetet e saj, sidomos fundshpinën

Ajo është duke i kaluar sezonën e festive në Karaibe bashkë me familje.

E ajo ka tërhequr vëmendjen me këtë pamje tepër joshëse.

Ish ylli i Made in Chelsea, duket se me këto foto do të paralajmërojë një vit të nxehtë për tërë adhuruesit e saj. /GazetaExpress/