Ajo ka shpenzuar më shumë se 100 mijë euro në kirurgji palastike për të “përsosur” fizikun e saj. Chloe Khan ka treguar rezultatet e punës së saj të vështirë, përmes një imazhi të publikuar në rrjetet sociale të dielën, shkruan Daily Mail.

Ylli I “Big Brother”, ka ekspozuar format e saj vrasëse me një kotum të zi banje, me të cilin dukej më shpërthyese se kurrë. Fokusi i 24-vjeçares, ishte gjoksi i saj, i cili duket sikur do t’i pëlcas.