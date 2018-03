Kjo është ajo që tha Leo Messi, pas 100 golave në Champions

Pas ndeshjes mes Barcelonës dhe Chelsea, Leo Messi u vu përpara mikrofonave të “bein Sport” dhe vlerësoi ekipin e tij, që u kualifikua në çerekfinale të Ligës së Kampionëve. “Është një gëzim i bukur të arrish 100 gola këtë kompeticion kaq të fortë dhe të rëndësishëm. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, kundër një ekipi me lojtarë shumë të mirë në aspektin individual. Ne shënuam shumë herët dhe mundëm ta trajtojmë ndeshjen në vazhdim me qetësi”, – tha Leo Messi.

Ai, gjithashtu, donte të nënvizonte forcën mbrojtëse të ekipit: “Jam i lumtur me atë se si ndodhi gjithçka, ishte një ndeshje shumë e vështirë, por ata nuk na shënuan dot. Meritë e mbrojtjes sonë. Ne ishim të përqendruar për 90 minuta dhe, kur shënuam golin e tretë, u çliruam dhe siguruam përfundimisht”. Në lidhje me lëvdatat që ka derdhur Conte në dhomën e shtypit për të, Messi ishte mirënjohës: “E kam dëgjuar Conte, i jam mirënjohës që m’i kushton këto fjalë. Jam i lumtur si përfundoi kjo mbrëmje, tani mund të shkojmë të qetë në shtrat, me një të ndeshje dhe kualifikim të madh”.