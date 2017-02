Kjo është ëndrra e Neymar

Neymar ëndërron ta fitojë një ditë Kupën e Botës me Barzilin

Ylli i Barcelonës, Neymar, është duke ëndërruar për Kupën e Botës. Ai thotë se cdo ditë mendon se si do të ishte të shpallej kampion i kompeticionit më të madh për Kombëtare dhe shpreson që nëj ditë kjo ëndërr do t’i bëhet realitet.

“Nuk jam i shqetësuar, por që tani kam filluar të mendoj për Kupën e Botës. Jam njeri ëndërrimtar, nuk ndalem së menduar e imagjinuari se si do të ishte nëse do të fitoja Kupën e Botës. Kështu, unë do të punoj shumë dhe të përgatitem për Rusia 2018”, ka deklaruar Neymar. /Express/