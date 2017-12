Kjo është familja Ninaj, familje që pati 6 anëtarë në UÇK

Biografi e Familjes së madhe NINAJ me pak fjalë dhe me shumë vlerë.Familja Ninaj është familje e madhe Hasjane. Kjo familje ishte e njoftun si familje patriotike, Bujare,dhe mikpritëse. Ishte angazhuar që në kohët e hershme rreth idesë për çlirimin nga okupatori serb. Shumë herë ishin bastisur sepse nuk ishin pajtuar asnjëherë me dhunën dhe terrorin serb. Kjo familje ishte e përfshirë e tëra në luftën për liri a vdekje!!! Kjo familje kishte 6 anëtarë të familjes në luftë, kurse edhe disa tjerë ndihmuan në mjete financiare. Në luftë ishin: Adem, Jeton, Ismen, Nezë dhe Xhavit Ninaj, e si ndihmës të tyre ishte edhe Milazim Ninaj dhe Baba i tyre Musli Ninaj. Kjo familje atdhetare ishte me trima shumë dhe të pa lodhur në luftën për liri. Treguan veten në beteja dhe në liri, ku treguan burrërinë dhe respektin si nga ana familjare njashtu edhe individuale. Kjo familje tash mbi gjysma jetojnë dhe punojnë jashtë Kosovës, pasi që lufta që bën kjo familje nuk rezultoi ashtu siç menduan dhe ta shohin ashtu siç kishin dëshirë. Hajnat dhe matrapazët harruan të kaluarën e familjeve të mëdha dhe atdhetare, siç ishte familja Ninaj.