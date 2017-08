Kjo është motra seksi e Almeda Abazit, tërheq vëmendjen e të gjithëve bukuria e saj (FOTO)

Almeda Abazi ka tërhequr vëmendjen e mediave shqiptare e të huaja në disa role që ka bërë në serialet turke. Përvec kësaj, ajo ka kurorëzuar dashurinë e saj me aktorin turk Tolgahan Saysiman me të cilin së fundmi ishte edhe me pushime. Por pas pushimeve, Almeda është rikthyer edhe në Shqipëri. Menjëherë ajo ka postuar foto e video me motrën e saj, Ilda e cila duhet thënë ja ka marrë të gjithë vëmendjen në këtë foto. Të dyja motrat ngjajnë shumë me njëra tjetrën dhe marrëdhënia e tyre duket shumë e fortë. Të dyja motrat ngjajnë shumë me njëra tjetrën dhe marrëdhënia e tyre duket shumë e fortë. KLIKONI me poshet per t’i para fotot: