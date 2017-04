Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni, Fatos Reka, siç njofton Aktuale nga Ballkanweb, gjatë takimit të realizuar me përfaqësues në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë, ka ripërsëritur qëndrimin se Deklarata e partive shqiptare ështëpërputhje me Marrëveshjen e Ohrit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Shqipëria sipas Rekës, as nuk ka ndërhyrë e as nuk do të ndërhyjë në punët e vendeve fqinj.

‘Shqipëria nuk vë në dyshim integritetin dhe identitetin e Maqedonisë’, është shprehur Reka.