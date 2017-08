Kjo është shqiptarja e cilësuar si më e bukura e të gjitha kohërave (FOTO)

Një shqiptare është cilësuar si gruaja më e bukur e të gjitha kohërave. Ajo është Fevzia Fuat Ali, bija e mbretit Fuad të Egjiptit, grua e shahut të Iranit, Muhamed Reza Pahlavi. Ajo konsiderohej si një figurë hyjnore në mesin e shekullit të shkuar. Gazetat më të mëdha e kanë shpallur atë si Miss Bota e pashpallur. Ajo u divorcua nga i shoqi në vitin 1948 dhe u martua me një kolonel me gjak shqiptar, Ismail Husein Shirin Bej. Fevzia Fuat Ali vdiq në vitin 2013, në moshën 92-vjeçare në Aleksandri të Egjiptit. Fevzia Fuat Ali vdiq në vitin 2013, në moshën 92-vjeçare në Aleksandri të Egjiptit./Shekulli/ KLIKONI me poshte per t’i parë FOTOT: