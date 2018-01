Kjo është shqiptarja e vetme që ka avion privat (FOTO)

Modelja shqiptare Emina Çunmulaj është njëra prej modelëve më të famshme shqiptare. E martuar me miliarderin Sam Nazarian, Emina po jeton një jetë tejet luksoze. Madje, Emina ka kënaqësinë që ta përdorë sa herë të do edhe avionin e saj privat.Gjatë ditës së sotme ku ajo ka postuar një fotografi para këtij avioni. E martuar me miliarderin Sam Nazarian, Emina po jeton një jetë tejet luksoze. Madje, Emina ka kënaqësinë që ta përdorë sa herë të do edhe avionin e saj privat.Gjatë ditës së sotme ku ajo ka postuar një fotografi para këtij avioni. Emina ka më shumë se një vit e martuar me Sam./Dritare.net KLIKO poshte ne reklame, per tu hapur FOTOT: