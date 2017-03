KMDLNJ: Qytetarëve të Kosovës po iu shkelen të drejtat e njeriut në Shqipëri

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut ka reaguar ndaj autoriteteve të trafikut rrugor në Shqipëri, duke thënë se për kundërvajtjet në trafik, pa asnjë bazë ligjore, ua konfiskojnë dokumentet duke i detyruar ata që t’i drejtohen në gjykatën përkatëse, ta paguajnë gjobën e shqiptuar dhe vetëm atëherë t’i marrin dokumentet e konfiskuara.

Në reagimin e KMDLNj-së, thuhet se tek ata janë shtuar ankesat e qytetarëve të Kosovës për shkeljet që u bëhen gjatë udhëtimit me vetura në territorin e Shqipërisë.

KMDLNj thotë se nuk e sheh ndonjë bazë ligjore që e mbështet këtë veprim të autoriteteve shqiptare dhe vlerëson se kjo është në kundërshtim të plotë me standardet për të drejtat e njeriut përkatësisht për garantimin e lëvizjes së lirë.

“Në fakt, ata që shkelin ligjin e komunikacionit në Shqipëri (shtetasit e Kosovës) do të duhej të kishin mundësi ta paguajnë menjëherë dënimin në vendin e kundërvajtjes apo, në raste më të rënda duhet të dërgohen në gjykatën më të afërt ku do ta paguanin dënimin e jo t’u konfiskohen dokumentet dhe të urdhërohen që pas 4,5 dite të lajmërohen në gjykatë e që përveç dënimit të shqiptuar, paraqet humbje të kohës dhe shpenzime tjera shtesë të panevojshme. Në kohën e fluksit më të madh (sezon turistike, ndonjë ngjarje sportive apo gjatë fundjavës) kryesisht bëhen patrullime të përbashkëta të policive të dy vendeve (të trafikut rrugor) andaj nuk ka asnjë arsye që dokumentet të konfiskohen kur dënimi mund të paguhet menjëherë. Autoritetet kosovare, ministria për Punë të Brendshme, Ministria për Punë të Jashtme dhe Ambasada e Kosovës në Tiranë duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme duke kërkuar sqarime nga autoritetet shqiptare në mënyrë që të jenë në gjendje t’i sqarojnë pastaj qytetarët e Kosovës. KMDLNj nuk e beson se autoritetet e Kosovës kanë nënshkruar ndonjë marrëveshje me ato të Shqipërisë që e përligjin këtë veprim diskriminues siç është konfiskimi i dokumenteve në kohën nuk ka mënyra tjera të trajtimit të këtyre rasteve siç edhe veprojnë vendet e rajonit”, thuhet në reagimin e KMDLNj-së.

Autoritetet e trafikut rrugor të Shqipërisë ndaj qytetarëve të Kosovës, sipas KMDLNj-së, i zbatojnë standardet e dyfishta, nëse kanë mundësi në vend të tiketave të dënimit u marrin para si mito dhe në rast se nuk marrin, atëherë i shqiptojnë dënimet e larta dhe i konfiskojnë dokumentet.

KMDLNj thekson se nuk i mbron shkelësit e rregullave të trafikut dhe nuk i amniston nga gabimet, mirëpo, fuqishëm e kundërshton konfiskimin e dokumentacionit kur ajo mund të zëvendësohet me një masë tjetër.

“Prandaj, kërkon nga autoritetet kosovare të ndërhyjnë në mënyrë që kjo dukuri negative të mënjanohet ndryshe edhe autoritetet kosovare do të bëhen pjesë e mekanizmit të shkeljes së të drejtave të njeriut apo do të përligj kushtëzimin si mjet i palejuar dhe i dënueshëm që autoritetet shqiptare po e përdorin deri më tani”, thuhet në reagim.