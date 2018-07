Kocias: A më pëlqen Maqedonia e Veriut, “JO”. Unë do kisha dashur të quhen Alaska Veriore!

Marrëveshjet ndërshtetërore janë rezultat i kompromisit, bënëm marrëveshje me kontribute për të dyja vendet, ka thënë shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias në fjalimin e konferencës për aspektet juridike të marrëveshjes së Prespës e cila u mbajt në MPJ-në greke.

Si që lajmëron korrespondentja e MIA-s në Athinë, Kocias duke analizuar zgjidhjen mes Maqedonisë dhe Greqisë është ndalur në negociatat njashtu edhe në kontributet për dyja vendet. Ai tha se nga koha e Konstantinos Karamanlisit deri më sot, tre çështje u janë dedikuar negociatave: emri, mos-cenimi e kufijve dhe ekzistimi apo jo i pakicës.

“Më pyetni nëse më pëlqen Maqedonia e Veriut. Jo. Unë do kisha dashur të quhen Alaska Veriore, por ekzistonte pajtueshmëri për emër të përbërë që përmbsn termin Maqedoni. Termini me dekada ekzistonte në negociatat dhe konsideroj se është jo etike ata të cilët dhanë fjalët përfundimtare të paraqiten si përkrahës të emrit që nuk e përmban Maqedoni”, ka thënë Kocias. Lidhur me shtetësinë dhe kombësinë, ai ka sqaruar se ku është dallimi dhe çka ështrë përfshirë në marrëveshjen, ndërsa për gjuhën përsëriti se është e pranuar si maqedonase në Kombet e Bashkuara (KB) që në vitin 1977.

Duke drejtuar kritika deri te ata që janë kundër marrëveshjes, Kocias thekson se në Greqi ekzistojnë dy lloje të politikës: ata që duan zgjidhje dhe ata që janë kundër zgjidhjes.

Lidhur me akuzat deri te qeveria se Greqia ka hapur rrugën drejt NATO-s dhe BE-së për vendin, shefi i diplomacisë greke me sqarim se ftesa për aleancën veriatlantike është me kusht që të implementohen gjitha obligimet që dalin nga marrëveshja e Prespës.