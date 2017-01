Kocijançiq: Ivanovi të konsultohet me partitë

Bashkimi Evropian pret që presidenti Gjorgje Ivanov të konsultohet me partitë dhe sa më shpejtë të përcaktoj mandatar të ri për formimin e një qeverie stabile. zëdhënësja e BE-së tha se përbërja e re qeveritare duhet të jetë e gjerë dhe të mbështetet në konsensus të fuqishëm reformues dhe bashkëpunim ndëretnik. Brukseli pret që qeveria e ardhshme të respektojë marrëveshjen e Përzhinës por edhe të angazhohet për zgjidhjen e prioriteteve urgjente, që janë kyç për integrimin e plotë të Maqedonisë në BE dhe NATO.

Kemi vërejtur se ende nuk është arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re dhe për këtë u bëjmë thirrje të gjithë aktorëve politik në vend, përfshirë edhe presidentin, të veprojnë qetë dhe në mënyrë konstruktive me përgjegjësi të plotë për tejkalimin e situatës. E dini se vendi nuk ka kohë për humbje dhe në këtë drejtim presim që presidenti sipas Kushtetutës të realizojë konsultim urgjent të hapur me forcat politike në vend dhe menjëherë të përcaktojë lider për formimin e qeverisë i cili do të mund të gjejë gjuhë të përbashkët për formimin e një koalicioni stabil, solid dhe përgjegjës – tha Maja Kociançiq, zëdhënëse e KE-së.

Ambasada e SHBA-së me vëmendje ndjek procesin e bisedimeve për formimin e qeverisë dhe porosisin që bisedimet të vazhdojnë.

Ne me padurim presim të punojmë me qeverinë e Maqedonisë pasi të formohet, që të avancohet integrimi euroatlantik me zbatimin e reformave të parapara në Marrëveshjen e Përzhinës, sidomos në pjesën e sundimit të së drejtës. SHBA ngel edhe më tej partner i Maqedonisë në këto përpjekje – njoftojnë nga Ambasada e SHBA-ve.

Megjithatë kalkulimet pas zgjedhjeve, sipas ekspertëve të sigurisë mund të shkaktojnë pakënaqësi që lehtë mund të bartet në rrugë. Sipas ish kundërzbuluesit, Vladimir Pivovarov, rol kyç do të kenë politikanët me mënyrën se si do t’i bëjnë protestat nëse ato ndodhin.

Duhet të kemi parasysh se çdo shprehje e pakënaqësisë përmes protestave, mund ta komplikojë situatën edhe ashtu të brishtë të sigurisë, pasi çdo herë personi në tryezë nuk gjykon me logjikën e tij , por me logjikën e liderit të tryezës – u shpreh Vladimir Pivovarov, profesor universitar.

Brukseli dhe Uashingtoni nga vendi kërkojnë që të respektohet Marrëveshja e Përzhinës, por edhe urgjentisht të zbatohen reformat, me theks në gjyqësor.