Koha kur BDI e ngrinte në qiell me lëvdata kryeprokuroin Lubomir Jovevski

VIDEO/ LAJM/ ALMAKOSKoha kur BDI e ngrinte në qiell me lëvdata kryeprokuroin Lubomir Jovevskihttp://www.almakos.com/koha-kur-bdi-e-ngrinte-ne-qiell-me-levdata-kryeprokuroin-lubomir-jovevskiNuk ka kaluar shumë kohë, prej se kur BDI-ja e ngrinte në qiell me lëvdata, kryeprokurorin e përgjithshëm, Lubomir Jovevski. Derisa dy depuetë të BDI-së dje kishin dalë në protestë para Qeverisë për të kërkuar drejtësi për “Almirin”, si për ironi të fatit njëri prej tyre, Xhevat Ademi, në seancën e Kuvendin kur ishte votuar kryeprokurori aktual Jovevski, ai e kishte mbrojtur këtë të fundit, duke thënë se do ndihej krenarë në të ardhmen për votën e dhënë për të.Pwrgatiti: Evi ShkopiMontimi: Evi ShkopiKameraman: Dejan NedelkovskiAlmakos.com

Posted by Almakos.com on Donnerstag, 22. März 2018