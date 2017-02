Koha për maturi politike!

Shkruan: Deniz Memedi

Elektorati shqiptarë në zgjedhjet e fundit më 10 dhjetorë të vitit të kaluar kaloi provimin e parë më të rëndë me redistribuimin e votave në atë mënyrë që dënoi ata të cilat merituan dënimin, iu dha shansë atyre që vlerësuan që duhen ta dëshmojnë veten në skenën politike si dhe grupimi i tretë i votave shkoi tek ata të cilat dhanë premtimin në krijimin e klimës së konceptit qytetarë. Pikërisht tablloja e dalë nga zgjedhjet e fundit sfidoi të gjitha subjektet politike në implementimin e premtimeve të dhënë para elektoratit të tyre. Kjo sidomos u manifestua tek kampi shqiptarë nëpërmjet harmonizimit të pikave kyçe në interes të qytetarit shqiptarë me platformën e përbashkët shqiptare. Edhe pse në fazat e para dukej tejet e vështirë ulja në një tavolinë e të gjitha subjekteve shqiptare, ndikimi i lidershipit shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë luajti roli kyç në tejkalimin e situates tejet të tensionuar të dalë para dhe gjatë kampanjës zgjedhore. Mirëpo para se gjithash për herë të parë ndoshta u tregua një maturi politike e kësaj natyre ku vendosën partitë ti lënë “inatet” e tyre anash dhe të bëjnë një hapë që do të shkruhet si një ndër momentet kruciale të fatit të këtij shteti.

Përgjatë periudhës dy mujore po duket se po i ofrohemi dritës së tunelit dhe ndoshta po i vihet fundë një krize politike e cila mundet të prodhojë krizë tjetër politike që mundet të jetë edhe më e tensionuar. Fituesi i më shumë deputetëve në zgjedhjet e fundit (51 deputet) VMRO DPMNE kësaj radhe nuk arriti të formojë qeverinë shkaku se platformën e përbashkët politike në përgjithësi e shihte si kanosje dhe cenim të karakterit të shtetit unitarë ku maqedonasit e vërtetë në asnjë mënyrë nuk do ta pranonin këtë platformë. Ky ishte versioni oficial i qëndrimit të DPMNE’së. Mirëpo në kularet politike flitej që qëndrimet për formim të qeverisë me BDI’në kanë qenë shumë afër, e vetmja pengesë ka qenë vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale e cila po punon në nxjerrjen në pahë të të gjithë akteve kriminele të cilët janë bërë gjatë 10 vjeçarit të fundit. Me rënien e opsionit të formimit të qeverisë të DPMNE’së filloi ndezja e motoreve me rritje të dozës së nacioanlizmit dhe kuazi patriotizmit që nga qarqet akademike, mediatike, si dhe analistët përreth kësaj partie që sipas tyre LSDM bashkë me partitë shqiptare shtetin po e drejtojnë drejt federalizimit dhe se mobilizimi për ta ndaluar këtë është akt sine qua non.

Nga ana tjetër LSDM me hapat që po i ndërmerrë në shikim të parë duket që platformën zgjedhore që e paraqiti në zgjedhje është e vendosur edhe ta implementojë. Kjo shihet me hapin e parë të ndërmarrë e që ishte tema më e debatuar gjatë gjithë kohës, avancimi i gjuhës shqipe në të gjitha poret shoqërore të këtij shteti. Mendojë që pikat tjera që në rrjedhojë duhet të bisedohen duhen të jenë me prioritet të njëjtë sikur gjuha shqipe. Zhvillimi ekonomik i rajonit veri-perëndimorë me theks të veçantë rajonin e Likovës, të punuarit në politikat për ndaljen e fluksit të largimit të kokave të shkëlqyera nga vendi, ndryshimi i sistemit zgjedhorë, përfaqësimi më i madh diplomatik nga ana shqiptarëve në përfaqësitë diplomatiko-konsulare të RM’në, ndryshime rrënjësore në sistemin arsimorë si dhe atë shëndetësorë.

Në fakt asgjë nga këto hapa nuk janë jashtë parimeve të marrëveshjes së Ohrit. Ngjyrim falso të këtyre pikave i jep DPMNE me qëllim si duket të shpëtimit të establishmentit të tyre nga grillat e burgut. Dhe këtë deri më tani e bëjnë shumë mirë me rritje prapë të dozës së nacionalizmit të votuesve të tyre.

Tani shqiptarët janë pranë provimit të tyre të dytë dhe ndoshta më të rëndë. Ajo do të jetë mos rënia preh e provokimeve ultra nacionaliste/shoviniste që me kalimin e kohës gjatë kësaj periudhe do të rriten. Paralajmëruan protesta që më vetëm se kanë filluar, do të ketë prapë brohoritje të natyrave të ndryshme të karakterit shovinistë. Nëpërmjet mediave sociale do të ketë mobilizim dhe nxjerrje të qëndrimeve me qëllim të ngjalljes së frustrimit dhe mllefit që të shkaktohet krizë dhe eventualisht konflikte të reja. Ajo çka duhet të merret parasysh sidomos nga qytetarët është të treguarit edhe një herë maturinë që do ta marrin si shembull edhe vendet tjera të rajonit sikur maturia e treguar në zgjedhjet e fundit.