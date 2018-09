Kolumnisti Berisha jep versionin e ri të himnit kombëtar

Ejup Berisha

Himni i kombëtar versioni i ri Rreth flamurit si komb te shkaperderdhur me një deshirë e një qëllim popullin nga vendi për ta dëbuar për mos pasur më asnjë mundësi për kthim. Prej vendit vetëm ai largohet që është lindur patriot e atdhetar se e dëbojnë kur të duan dhe munden disa njerëz që janë vetë tradhëtar për të gjetur një kulm mbi kokë dhe një vend më të sigurtë për banim. Në dorë valixhet tërë kohës do ti mbajmë duke menduar për rrugtim apo se cilin vend të botës do ta zaptojm. ,për të bërë një copë jetë dhe për ta kthyer shpresën për ardhmërinë që na e morrën në vendlindje njerëzit që janë të prirur vetëm për dezintegrim dhe shkatërrim të kombit shqiptar kuptohet Prej vendit vetëm ai largohet që ka nevoje për shpëtim dhe perparim.Ndërsa kush eshte burre nuk frigohet por e braktis vendin duke i marrë valixhet dhe duke e marrë me vete tërë familjen dhe niset me vrap për mërgim. Ne dore celularët perher do ti mbajmë duke kërkuar orarë për avionë autobusë dhe trena per largim. Se na morrën në qafë disa idiot politikan patriot me bateri që veten e llogarisin jo vetëm si pronar të politikës por quditërisht edhe të mbarë shpirtarisë Këta pra shqiptarëve nuk u japin fare optimizëm për egzistencë dhe jetën ua bëjnë ferr duke mos pasur aspak besim për ndryshim se nuk jetohet shumë gjatë pa asnjë lumturi e gëzim sic jetojnë tani shqiptarët e vendit tim.