Komandant Çakalla i shkruan Fadil Zendelit: Kishe pas të drejtë për Vesel Memedin

“Jom çakalla, kur ishin zgjedhjet e votuam aelencen e kur ty thoje jan te kapur te bdi ne mendonim ndrishe..!

na fal prof Fadil zeneli se na mashtruan Tash e quajn Ali Ahmetn Bab.

Ju paski pas drejte i nderuar fadil kur thoshit vesel memedi o i kapur i BDI s…”, përfundon mesazhi i Avdil Jakupit i cili gjendet në burg.

Përndryshe para disa ditësh pas deklaratave Vesel Memedit në emisionit Click Plus, Komandant Çakalla në facebook shkruajti: O Vesel Memedi kujdese mos flit per familjet e Deshmorve-dhe Ish Ushtaret keq per te arsietu peruljen tone para Ali Ahmetit se te mallkon Zoti. Kujdes me ne Vesel!

