Komandant Hoxha: BDI i quante islamistë shqiptarët e arrestuar te Monstra

Në kohën e qeverisjes së BDI -LSDM-u montuan shumë ish pjestarë të UÇK-së me rastin Sopotit dhe Avni Ajetit

Në atë kohë thonin disa deputetë të BDI-së nëse këta janë të pafajshem le të tregojnë se kush e vendoi minën në Sopot, sepse këta duhet ta dijnë kush e ka vendosur.

Sopotasit mëse një dekadë po dalin të pafajshëm.

Me rastin Monstra funksionar të BDI-së thonin këta janë ekstremistë islamik, e tani edhe të akuzuarit e rastit Monstra me gjasë do të lirohen si të pafajshëm, kur dihet se gjithçka ka qenë e montuar dhe njerëzit u dënuan pa prova dhe fakte me burg të përjetshëm.

Lajmi se lënda rikthehet në rigjykim prej në fillim, s’ka dyshim se na ka gëzuar të gjithëve.

Por tani një breng e madhe mbetet në kujtesat tona, duke e ditur mentalitetin partiak kur udhëheqë me institucione të shtetit, prandaj me të drejt pyesim a thua se kush e ka radhën me procese të montuara ne vitet e ardhshme, njejtë sikur pyesim a thua do të votohen politikanë të aftë për t’i mbrojtur të drejtat e votueseve.

Para drejtësis duhet të dalin prokurorë, gjyqtarë dhe funksionar të policisë të cilët kanë thyer ligjin me dëshmi të reme, kanë arrestuar qytetarë të pafajshëm, ku kanë lejuar të keqpërdoren nga politika partiake e regjimit BDI-LSDM-VMRO.

Pra, krejt në fund, prokurorët, gjyqtarët dhe funksionarët e policisë që kanë punuar si pararojë e politikës partiake dhe jo institucioneve të shtetit, të cilat mbahen nga taksapaguesit, duhet sa më shpejtë të sjellen para Drejtësisë. / Xhezair Shaqiri Komandant Hoxha